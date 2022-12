Verteidigungsministerium hält jährliche Steigerung der Verteidigungsausgaben um 6,8 Prozent für nötig

Photo : YONHAP News

Südkorea müsste laut einem Plan des Verteidigungsministeriums in den nächsten fünf Jahren seine Verteidigungsausgaben jährlich im Schnitt um 6,8 Prozent steigern.Das geht aus dem mittelfristigen Plan zur nationalen Verteidigung für die Jahre 2023 bis 2027 hervor, den das Verteidigungsministerium heute vorlegte. Laut dem Plan würden in den nächsten fünf Jahren insgesamt 331,4 Billionen Won (261 Milliarden Dollar) benötigt.107,4 Billionen Won (rund 85 Milliarden Dollar) davon würden für die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit gebraucht, die Ausgaben müssten im Jahresschnitt um 10,5 Prozent steigen.Für den Betrieb der Streitkräfte müssten 224 Billionen Won (176 Milliarden Dollar) eingesetzt werden, mit einem jährlichen Anstieg von 5,1 Prozent, heißt es.Das Ressort will die Stärke der stehenden Armee wie ursprünglich geplant in den nächsten fünf Jahren bei etwa 500.000 aufrechterhalten.