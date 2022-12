Krebsrisiko in Südkorea beträgt 36,9 Prozent

Photo : KBS News

Etwa vier von zehn Südkoreanern erkranken im Lauf des Lebens an Krebs.Die entsprechende nationale Krebsstatistik des Jahres 2020 präsentierten das Gesundheitsministerium und die Institution Korea Central Cancer Registry am Mittwoch.Laut den Daten beträgt die Lebenserwartung der Südkoreaner 83,5 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, während dieser Dauer an Krebs zu erkanken, beträgt 36,9 Prozent.Die 5-Jahres-Überlebensrate bei den Krebspatienten, bei denen in den Jahren 2016 bis 2020 Krebs diagnostiziert wurde, liegt bei 71,5 Prozent.Mit Stand 2020 ist Schilddrüsenkrebs die häufigste Krebsart in Südkorea. Dahinter folgen Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und Leberkrebs.