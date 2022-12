Bus und U-Bahn in Seoul ab April voraussichtlich 300 Won teurer

Photo : YONHAP News

Die Tarife für Busse und U-Bahnen in Seoul werden von April nächsten Jahres an wahrscheinlich um etwa 300 Won oder 0,25 Dollar ansteigen.Nach Angaben der Seouler Stadtregierung am Donnerstag werde es erstmals seit acht Jahren zu Tariferhöhungen bei der U-Bahn sowie bei innerstädtischen Bussen und lokalen Shuttlebussen kommen.Der Grundpreis für ein U-Bahn-Ticket in der Hauptstadt liegt seit sieben Jahren und sechs Monaten bei 1.250 Won oder etwa ein Dollar, seit er im Juni 2015 um 200 Won erhöht wurde. Bustickets sind im selben Jahr um 150 Won erhöht worden und liegen seitdem bei 1.200 Won.Die Stadtregierung teilte mit, sie strebe an, die Tarife für Busse und U-Bahnen Ende April nächstes Jahr um 300 Won zu erhöhen. Sie erklärte, die Erhöhung sei unvermeidlich, da der Haushaltsplan für das kommende Jahr Ausgleichszahlungen für das wachsende Defizit des ÖPNV-Betreibers Seoul Metro ausgeschlossen habe.Sie fügte jedoch hinzu, dass sie angesichts schwieriger finanzieller Umstände inmitten der Inflation versuchen werde, die Erhöhung so gering wie möglich zu halten und die städtische finanzielle Unterstützung für die ÖPNV-Betreiber aufrecht zu erhalten.