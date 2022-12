Nordkoreas Machthaber fordert stärkere Rolle der Parteiorganisationen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Oberster Führer Kim Jong-un hat bei einer wichtigen Plenarsitzung der regierenden Partei der Arbeit Koreas Möglichkeiten vorgestellt, die Rollen der Unterorganisationen der Partei zu verstärken.Nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur (KCNA) am Donnerstag habe Kim die Ziele auf der sechsten Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei vorgelegt, die am Mittwoch zu einem dritten Sitzungstag zusammenkam.Bei der Sitzung urteilte Kim dem Bericht zufolge, die Partei habe dieses Jahr viele Veränderungen und Verbesserungen ihrer Maßnahmen gesehen. Er rief Parteiorganisationen dazu auf, ihre kämpferische Effizienz unaufhörlich zu verbessern und Parteiprojekte auf frische Art und Weise durchzuführen.Laut KCNA forderte Kim außerdem, die Rollen regionaler Parteikomitees und ihrer Chefsekretäre zu verstärken, um dabei zu helfen, die Vorgaben der Partei umzusetzen.Kim schloss seinen Parteibericht am Mittwoch ab. Die weitere Plenarsitzung wird voraussichtlich mit Diskussionen fortgesetzt.