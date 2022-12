Südkoreanische Werften verpassen erneut Spitzenplatz auf globalem Markt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Werften haben das zweite Jahr in Folge den Spitzenplatz auf dem globalen Schiffbaumarkt verpasst.China verteidigte seinen Spitzenplatz gestützt durch Aufträge für LNG-Tanker, die Südkorea wegen des Überschusses an Aufträgen nicht erhalten konnte.Laut dem britischen Analyseunternehmen Clarksons Research schrumpfte das Gesamtvolumen der neuen Aufträge im laufenden Jahr nach vorläufigen Schätzungen um 22 Prozent im Vorjahresvergleich auf 41,93 Millionen gewichtete Tonnen (CGT).Die südkoreanischen Schiffbauer gewannen 15,64 Millionen Tonnen an neuen Aufträgen, elf Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Sie erreichten einen Anteil von 37 Prozent. Damit rangierten sie auf Platz zwei hinter chinesischen Werften, die mit 20,34 Millionen CGT auf 49 Prozent Anteil kamen.Südkorea hatte bis 2020 drei Jahre in Folge den globalen Schiffbaumarkt angeführt, wurde jedoch im vergangenen Jahr von China vom Spitzenplatz verdrängt.