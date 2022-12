Präsident Yoon ordnet Vergeltung für Nordkoreas Provokationen an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seinen Stab angewiesen, jede Provokation Nordkoreas sicherlich zu bestrafen und zu vergelten.Das sei das stärkste Mittel, um Provokationen einzudämmen, habe Yoon gesagt, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit.Er fügte hinzu, man dürfe weder Angst haben noch zögern, nur weil Nordkorea Atomwaffen habe.Yoon hat mittlerweile wiederholt betont, dass Südkorea mit entsprechenden Maßnahmen reagieren müsse.Als die erste Drohne aus Nordkorea am Montag nach Südkorea gekommen war, hatte Yoon laut dem Präsidialamt angeordnet, zwei bis drei Drohnen nach Nordkorea zu schicken und nordkoreanische Drohnen nötigenfalls abzuschießen.Er habe befohlen, auf die Gefahr einer Eskalation hin entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.Wie verlautete, habe Yoon zudem während der Zwischenberichterstattung über das Eindringen der nordkoreanischen Drohnen am Montag den Verteidigungsminister wegen eventuell ungenügender Übungen getadelt.Dass der Nationale Sicherheitsrat trotz des Eindringens der Drohnen nicht einberufen worden war, wurde damit begründet, dass man sich quasi in einer dringend verlaufenden Operation befunden habe. Weil der Präsident auf dem Laufenden gehalten worden sei und Anweisungen erteilt habe, sei es unnötig gewesen, eine Sitzung abzuhalten.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas kritisierte die Bemerkungen des Präsidialamtes. Man sei sprachlos darüber, dass das Präsidialamt von einer Eskalation spreche und den Nationalen Sicherheitsrat nicht einberufen habe, obwohl der Luftraum der Hauptstadtregion verletzt worden sei.Die Partei betonte, dass eine potenziell explosive Situation gedroht habe, in der Süd- und Nordkorea gegenseitig Drohnen schicken würden. Zugleich sagte sie mit Blick auf Nordkorea, dass sie die Verletzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September scharf verurteile und davor ernsthaft warne.Yoon plant heute, die Behörde für Verteidigungsentwicklung zu besuchen, um sich über den Stand der Entwicklung von Raketen zu informieren.