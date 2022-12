Südkorea meldet 71.427 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist inmitten der anhaltenden neuen Welle auf knapp über 70.000 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 71.427 neue Infektionsfälle bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen sei auf 28.931.140 gestiegen.Es wurden 71.355 lokal übertragene und 72 eingeschleppte Neuansteckungen erfasst.Die Zahl der Neuinfektionen sank gegenüber dem Vortag um 16.106 und verglichen mit der Vorwoche um 4.317.Im Zeitraum vom 23. bis 29. Dezember wurden im Schnitt 66.416 Neuinfektionen pro Tag gemeldet.Es wurden 76 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, das sind sieben mehr als am Vortag. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 4. September.Bisher wurden insgesamt 32.027 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.