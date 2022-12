Internationales Chef der japanischen Partei Komeito besucht Südkorea

Natsuo Yamaguchi, Vorsitzender der japanischen Partei Komeito, wird heute zu einem dreitägigen Besuch nach Südkorea reisen.



Er werde mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin zu Gesprächen zusammenkommen, berichteten die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und der Sender NHK am Mittwoch. Die Komeito ist der Koalitionspartner der regierenden Liberaldemokratischen Partei.



Yamaguchi berichtete am Mittwochnachmittag Premierminister Fumio Kishida über sein Besuchsprogramm in Südkorea.



Kishida sagte, die Regierungen Südkoreas und Japans führten verschiedene Konsultationen zwischen den für Auswärtiges zuständigen Behörden, einschließlich Spitzengespräche, um anstehende Angelegenheiten zu lösen. Er äußerte die Hoffnung, dass Yamaguchi südkoreanische Zuständige um Verständnis und Unterstützung bitten werde.



Es wird erwartet, dass während des Südkorea-Besuchs des Politikers die Frage der Entschädigung für die Zwangsarbeit während der Kolonialzeit erörtert wird. Yamaguchi plant zudem, die Stelle des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon aufzusuchen und Blumen niederzulegen. Bei dem Unglück Ende Oktober kamen auch zwei Japanerinnen ums Leben.