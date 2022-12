Südkorea will Leistung von F-15K-Kampfjets verbessern

Photo : YONHAP News

Das Militär will die Leistung der Kampfflugzeuge vom Typ F-15K der Luftwaffe verbessern und weitere Tankflugzeuge beschaffen.Die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA teilte mit, dass ihr Ausschuss für Verteidigungsprojekte am Mittwoch vier Anträge, darunter ein Projekt zur Verbesserung der F-15K-Kampfjets, verabschiedet habe.Die Behörde äußerte die Erwartung, dass die F-15K-Kampfjets durch das Projekt die Fähigkeit erlangen würden, Ziele schnell und genau zu erkennen und zuzuschlagen. Mit der Schaffung von Bedingungen für einen langfristig stabilen Betrieb würden sie zu einem Kernsystem der nationalen Verteidigung.Im Rahmen des Projekts werden von 2024 bis 2034 insgesamt 3,46 Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) eingesetzt, um die Missionsfähigkeiten und die Überlebensfähigkeit der F-15K-Jets zu stärken.Auch wurde ein 1,2 Billionen Won (946 Millionen Dollar) teures Projekt zum Kauf von weiteren Tankflugzeugen im Zeitraum von 2024 bis 2029 verabschiedet.Das Projekt werde die Reichweite von Luftoperationen in Kriegszeiten erheblich ausweiten und bei Bedarf die Unterstützung von Lufttransporten auf große Entfernung ermöglichen, was den Status Südkoreas in der internationalen Gemeinschaft deutlich erhöhen werde, hieß es.