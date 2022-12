Hwang Sun-woo von US-Magazin zum asiatischen Schwimmer des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Schwimmer Hwang Sun-woo ist von einem auf den Schwimmsport spezialisierten US-Magazin zum asiatischen männlichen Schwimmer des Jahres gekürt worden.„SwimSwam“ gab am Mittwoch die Entscheidung bekannt.Hwang habe sich dieses Jahres gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich verbessert. Er habe sich sehr in Szene gesetzt, indem er zwei Medaillen bei internationalen Majorturnieren gewonnen habe, hieß es.Hwang holte bei den Langbahn-Weltmeisterschaften 2022 in Budapest im Juni Silber über 200 Meter Freistil der Männer. Mit einer Zeit von 1:44,47 Minuten stellte er einen neuen Landesrekord auf.Damit wurde Hwang der erste südkoreanische Medaillenträger bei einer Langbahn-WM seit 2011. Damals hatte Park Tae-hwan Gold über 400 Meter Freistil der Männer geholt.