„Pachinko“ von US-Zeitung zu bester Fernsehserie 2022 gekürt

Photo : YONHAP News

„Pachinko“, eine Serie über das ereignisreiche Leben einer koreanischen Familie in Japan, ist von einem US-Filmkritiker zur besten Fernsehserie des Jahres 2022 gekürt worden.Die US-Zeitung „Chicago Sun-Times“ veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) „Richard Roeper´s best TV of 2022“, eine Liste der von Roeper ausgewählten zehn besten Fernsehserien dieses Jahres.„Pachinko“, die auf dem gleichnamigen Roman der koreanisch-amerikanischen Autorin Min Jin Lee basierende Serie von Apple TV+, steht ganz oben auf der Liste.„Pachinko“ sei eine zutiefst einprägsame Darstellung mehrerer Generationen einer koreanischen Familie, schrieb die Zeitung.Auf Platz zwei landete „Somebody, Somewhere“ von HBO, gefolgt von „The Bear“ von Hulu und „Tulsa King“ von Paramount+.