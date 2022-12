Regierungspartei schlägt Resolution zur Verurteilung nordkoreanischer Drohnen vor

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat eine parlamentarische Resolution zur Verurteilung des jüngsten Eindringens nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum vorgeschlagen.Nordkoreas Provokation mit Drohnen stelle einen eklatanten Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und die Verletzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September dar, sagte die Partei.Mit Verweis auf die fortgesetzten Raketenstarts meinte die Partei, Nordkorea verhalte sich seit dem Amtsantritt der Yoon Suk-Yeol-Regierung, als ob es die Militärübereinkunft missachte. Auch die Nationalversammlung müsse eine starke Warnung an Nordkorea aussenden.Die Partei schlug der Minjoo-Partei Koreas und weiteren Oppositionsparteien vor, eine gemeinsame Resolution auf Parlamentsebene anzunehmen. Die PPP hielt eine solche Resolution für möglich, indem sie die Bemerkung des Chefs der Minjoo-Partei Lee Jae-myung am Mittwoch erwähnte, dass er die Verletzung der Militärübereinkunft vom 19. September durch Nordkorea verurteile.Die Minjoo-Partei stellte unterdessen Präsident Yoon wegen seiner Verantwortung für die Sicherheit zur Rede. Ein Vorfall wie das Eindringen nordkoreanischer Drohnen sei bereits erwartet, als infolge des Umzugs des Präsidialamtes das Verteidigungsministerium an verschiedenen Stellen zerstreut und das Militär entmutigt worden sei.Die Partei kritisierte Yoons Forderung nach einer Bestrafung und Vergeltung gegenüber Nordkorea als gefährliche Auffassung und Bemerkung.