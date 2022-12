UN-Kommando bildet Sonderteam zur Untersuchung des Eindringens nordkoreanischer Drohnen

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando (UNC) hat eine Untersuchung zum jüngsten Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum eingeleitet.Das UN-Kommando teilte heute der Nachrichtenagentur Yonhap mit, ein spezielles Untersuchungsteam gebildet zu haben. Das Kommando sei sich den gemeldeten Drohnenflügen Nordkoreas über die militarische Demarkationslinie (MDL) hinaus bewusst.Da die Untersuchung laufe, werde man keine weiteren Kommentare oder Stellungnahmen abgeben, bis die Untersuchung abgeschlossen sei, sagte Jacqueline N. Leeker, stellvertretende Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit des UNC.Es wurde nicht bekannt gemacht, ob die Untersuchung auf Nordkoreas Handlung begrenzt ist oder auch die Entsendung von Drohnen durch Südkorea über die MDL in den Norden umfasst.Nordkorea hatte am Montag fünf Drohnen über die MDL in den Süden fliegen lassen. Südkorea hatte seinerseits drei Drohnen zu Patrouillenaktivitäten nördlich der MDL geschickt.