Präsident Yoon verschickt Neujahrskarten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Neujahrsgrußkarten an Personen verschiedener Kreise verschickt.Das gab das Präsidialamt am Donnerstag bekannt.Yoon schrieb, die Koreaner gestalteten eine bessere Zukunft, indem sie die Schwierigkeiten überwänden. Er wolle mit den großartigen Bürgern einen neuen Sprung nach vorne schaffen.Zu den Empfängern zählen wichtige Personen in verschiedenen Bereichen, staatlich verdiente Personen und Hinterbliebene, sozial Benachteiligte, ausländische Staats- und Regierungschefs sowie Koreaner im Ausland.