Elektroautos aus Südkorea für Leasing erhalten US-Subventionen gemäß neuen IRA-Richtlinien

Auch für Elektrofahrzeuge aus Südkorea werden E-Auto-Subventionen in den USA gültig sein, sollten sie zu gewerblichen Zwecken wie z.B. für das Leasing verkauft werden.Entsprechende neue Richtlinien zu den Bestimmungen über die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge im Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) veröffentlichte das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit). Das im August verabschiedete Gesetz beendete Steuergutschriften für den Kauf von Elektrofahrzeugen, die außerhalb Nordamerikas montiert wurden.Die US-Regierung kam mit den zusätzlichen Richtlinien der Forderung der südkoreanischen Regierung nach.Demnach können gewerbliche Elektrofahrzeuge, die in Südkorea montiert werden, auf dem US-Markt von Steuergutschriften profitieren und unter gleichen Bedingungen konkurrieren.