Nationales Apothekerverband will gegen Massenverkäufe von Erkältungsmedikamenten hart vorgehen

Eine Interessenvertretung von Apothekern in Südkorea will hart gegen Apotheken vorgehen, die Erkältungsmittel in großen Mengen verkaufen.



Der Koreanische Pharmazeutische Verein gab am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt, die jüngst gemeldeten Massenverkäufe von Erkältungsmedikamenten durch einige Apotheken nach dem Null-Toleranz-Prinzip bestrafen zu wollen. Dies solle unabhängig davon erfolgen, womit die Verkäufe begründet werden. Die Organisation will demnach Disziplinarmaßnahmen anstreben und bei den zuständigen Behörden Anzeige erstatten.



Zuvor war berichtet worden, dass eine Apotheke in Hanam in der Provinz Gyeonggi Erkältungsmedikamente im Wert von mehreren Millionen Won an eine Person aus China verkauft habe. Daraufhin forderte das Gesundheitsministerium das zuständige öffentliche Gesundheitszentrum dazu auf, Maßnahmen wegen eines Verstoßes gegen das Apothekengesetz zu ergreifen.



Der Pharmazeutische Verein der Stadt Hanam kündigte am Mittwoch Untersuchungen zu Apotheken in seinem Zuständigkeitsbereich an. Auf der Grundlage eigener Untersuchungen und übermittelter Informationen solle die Lage anschließend kontrolliert werden.