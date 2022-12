Wirtschaftsankurbelung soll im Zentrum von Neujahrsansprache von Präsident Yoon stehen

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol wird die Wirtschaftsankurbelung und die drei wichtigsten Reformen in den Mittelpunkt seiner Neujahrsansprache stellen.Der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes Lee Jae-myung gab bekannt, Präsident Yoon werde in seiner Neujahrsansprache den Schwerpunkt auf die Förderung des Exports und politische Unterstützung von Start-ups sowie die Ankurbelung des Marktes legen. Auch wolle das Staatsoberhaupt seinen starken Willen unterstreichen, die Reformen in den drei Bereichen Arbeit, Bildung und Rentensystem unbeirrt fortzusetzen, so Lee weiter.Die Neujahrsansprache wird am Neujahrstag vom Präsidialamt live übertragen.