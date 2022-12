Feuer in Lärmschutztunnel auf Autobahn – fünf Tote

Photo : YONHAP News

Bei einem Brand in einem Lärmschutztunnel auf einer Autobahn in Südkorea sind fünf Menschen getötet worden.Das Feuer ereignete sich am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in einem Lärmschutztunnel auf der 2. Gyeongin Expressway in Gwacheon in der Provinz Gyeonggi.Dort wurden in vier Autos fünf Tote gefunden. Drei Personen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. 34 weitere Personen wurden leicht verletzt.Das Feuer ging von einem Müllfahrzeug aus und breitete sich in dem Tunnel mit seinen vielen Plastikelementen rapide aus. Etwa 40 Fahrzeuge gerieten in Brand.Die Polizei und die Feuerwehr leiteten eine Vor-Ort-Untersuchung ein, um die genaue Unfallursache zu klären.