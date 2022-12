Aufenthaltserlaubnis für ausländische Arbeitnehmer wird auf bis zu zehn Jahre verlängert

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Aufenthaltserlaubnis für ausländische Arbeitnehmer, die mit einem Arbeitsvisum für Nicht-Fachkräfte nach Südkorea kommen, auf bis zu zehn Jahre und möglicherweise länger verlängern.Die Beschäftigung solcher Gastarbeiter, die derzeit lediglich in einigen Branchen, darunter Landwirtschaft, herstellendes Gewerbe und Baubranche, erlaubt wird, wird auf weitere Geschäftsarten wie die Ent- und Beladung im Fleischtransport ausgeweitet.Entsprechende Änderungen zum Employment Permit System präsentierte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Donnerstag.Das System zur Beschäftigungserlaubnis wurde 2004 eingeführt, damit kleine und mittlere Unternehmen angesichts des Arbeitskräftemangels mit einer Regierungsgenehmigung ausländische Arbeitskräfte einstellen können. Im Rahmen des Programms wird Ausländern, die in nicht fachmännischen Berufen arbeiten wollen, ein E-9-Visum ausgestellt.Derzeit dürfen solche Gastarbeiter maximal vier Jahre und zehn Monate in Südkorea bleiben.