Präsident Yoon fordert weitere Steuervergünstigungen für Halbleiterindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat weitere Steuervergünstigungen für die Halbleiterindustrie und andere strategische Industrien gefordert.Das teilte Yoons Büro am Freitag mit.Gemäß einer jüngst gebilligten Änderung des Steuerrechts können große Unternehmen von einem Steuernachlass in Höhe von bis zu acht Prozent profitieren, wenn sie in die Halbleiterindustrie und andere strategische Industrien investieren.Zuletzt galt eine Ermäßigung von sechs Prozent. Die Regierungspartei Macht des Volks hatte sogar eine Ermäßigung um 20 Prozent gefordert.Es sei bedauerlich, dass die vom Halbleiter-Sonderausschuss der Regierungspartei vorgeschlagene Steuervergünstigung nicht ausreichend diskutiert worden sei, wurde Yoon vom stellvertretenden Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, zitiert.Insbesondere nationale strategische Technologien wie Halbleiter seien ein nationales Sicherheitsgut und eine Schlüsseltechnologie der Industrie. Daher wünsche er sich, dass das Finanzministerium zusammen mit anderen relevanten Ministerien weitere Möglichkeiten für Steuervergünstigungen für nationale Strategiebereiche, darunter die Halbleiterindustrie, wohlwollend erwäge, sagte der Sprecher weiter.