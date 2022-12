Strompreis steigt im Januar um 9,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Ein Vier-Personen-Haushalt in Südkorea muss ab Januar voraussichtlich über 4.000 Won mehr im Monat für Strom zahlen.Eine entsprechende Anhebung des Strompreises im Auftaktquartal nächsten Jahres kündigte Industrieminister Lee Chang-yang am Freitag an.Lee bezeichnete Preisanpassungen als unvermeidlich, um grundlegende Probleme zu lösen. Dabei wies er auf eine Normalisierung der Geschäftslage der öffentlichen Strom- und Gasversorger KEPCO und KOGAS sowie die Sicherstellung der Kontinuität bei der Energieversorgung hin.Der Strompreis steigt um 13,1 Won (0,01 Dollar) pro Kilowattstunde, was einer Teuerung von 9,5 Prozent entspricht.Es wird erwartet, dass ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 307 kWh monatlich 4.022 Won (3,19 Dollar) mehr zahlen müsse.Dagegen wird der Gaspreis zunächst eingefroren.Mit Rücksicht auf die Heizkosten in der Winterzeit und die Erhöhung des Strompreises werde der Gaspreis im ersten Quartal eingefroren. Man werde eine eventuelle Erhöhung ab dem zweiten Quartal überprüfen, hieß es.