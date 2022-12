Seoul will wegen Corona-Lage in China Ausstellung von Kurzzeitvisa für Chinesen einschränken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die Ausstellung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt für chinesische Staatsangehörige bis Ende Januar einschränken.Damit soll eine Corona-Ausbreitung im Inland infolge der verschlechterten Corona-Lage in China verhindert werden.Die Entscheidung gab Ministerpräsident Han Duck-soo heute in einer Regierungssitzung zu Covid-19 bekannt. Es seien dringend Vorkehrungen gegen Auswirkungen der Lockerung der Corona-Regeln in China erforderlich, sagte er.Han kündigte auch an, dass Flugzeuge aus China lediglich am Flughafen Incheon ankommen dürfen würden.Wer aus China nach Südkorea reise, müsse einen bis zu 48 Stunden alten negativen PCR-Test oder einen bis zu 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, um einen Flug nach Südkorea antreten zu können, hieß es weiter.Alle Einreisenden aus China sollen sich zudem innerhalb eines Tages nach der Einreise einem PCR-Test unterziehen.