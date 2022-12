Nordkorea feuert drei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Samstag drei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea mit. Die Abschüsse seien demnach gegen 8 Uhr vom Landkreis Junghwa in der Provinz Nord-Hwanghae aus erfolgt.Weitere Details zu den Raketenstarts würden noch ermittelt. Die Streitkräfte hätten zudem ihre Überwachung verstärkt und hielten in enger Zusammenarbeit mit den USA die Verteidigungsbereitschaft aufrecht, hieß es.Der rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Pjöngjang gelegene Landkreis war bislang von Nordkorea noch nicht als Abschussort ballistischer Raketen genannt worden.Zuletzt hatte Nordkorea vor acht Tagen zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert. Diese waren im Gebiet Sunan in Pjöngjang gestartet worden.Südkorea hatte am Freitag erfolgreich eine mit Festbrennstoff angetriebene Trägerrakete erprobt.Laut Beobachtern habe Nordkorea mit den heutigen Raketenabschüssen auf Südkoreas erfolgreichen Test reagiert.