Nordkorea feuert ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer ab

Nordkorea hat am Sonntag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Seoul mit.Das Geschoss sei um 2.50 Uhr im Gebiet Ryongsang in Pjöngjang gestartet worden und rund 400 Kilometer weit geflogen, ehe es ins Meer gestürzt sei.Es habe sich um eine "bedeutende Provokation" gehandelt, die Frieden und Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch der Weltgemeinschaft gefährde. Auch stelle der Start einen "eindeutigen" Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats dar.Südkoreas Streitkräfte würden eine feste Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten und auf jegliche Provokationen durch Nordkorea in überwältigender Weise reagieren, teilte der Generalstab weiter mit.Nordkorea reagierte nach Einschätzung von Beobachtern in Südkorea damit erneut auf Südkoreas Test einer mit Festbrennstoff angetriebenen Trägerrakete am Freitag.Am Samstagmorgen hatte Nordkorea im südlich von Pjöngjang gelegenen Landkreis Chunghwa drei ballistische Kurzstreckenraketen gestartet.Allein im letzten Jahr hatte Nordkorea rund 70 ballistische Raketen abgefeuert.