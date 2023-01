Präsident Yoon ordnet strikte Verteidigungsbereitschaft an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine strikte Verteidigungsbereitschaft angekündigt.Weitere Provokationen durch Nordkorea sollten mit der Entschlossenheit bestraft werden, einen Gang in den Krieg nicht zu vermeiden. Das habe Yoon nach Worten seines stellvertretenden Sprechers Lee Jae-myoung am Sonntag im Gespräch mit Generalstabschef Kim Seung-kyum und anderen führenden Kommandeuren gesagt.Lediglich eine robuste Verteidigungsbereitschaft und ein praktisch angelegtes Training der Truppen könnten eine starke Sicherheit garantieren. Yoon habe alle Soldaten gebeten, an der Entwicklung starker Streitkräfte zu arbeiten, denen die Südkoreaner vertrauen könnten.Die nationale Sicherheitslage sei ernsthaft, Nordkorea würde seine Provokationen fortsetzen und dabei verschiedene Mittel der symmetrischen und asymmetrischen Kriegsführung einsetzen. Gleichzeitig würde Nordkorea die Bedrohung mit Atomwaffen und Raketen verstärken, habe Yoon im Gespräch mit den ranghöchsten Militärs gesagt.