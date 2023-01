Südkorea ordnet Corona-Testpflicht für Einreisende aus China an

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China angeordnet.Hintergrund ist die im Vormonat getroffene Entscheidung der Regierung in Peking, die Null-Covid-Politik aufzugeben.Bis Ende Februar gelten wieder schärfere Regeln für die Einreise aus China per Schiff und Flugzeug. Demnach werden ein PCR-Test gefordert, der bei der Abreise nicht älter als 48 Stunden sein darf oder ein Antigen-Schnelltest, der bei der Abreise nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem muss innerhalb eines Tages nach der Ankunft in Südkorea ein PCR-Test gemacht werden.Südkoreaner und Ausländer mit südkoreanischem Aufenthaltstitel müssen lediglich nach der Rückkehr aus China innerhalb eines Tages nach der Ankunft einen PCR-Test machen und sich isolieren, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.Reisende aus Hongkong und Macau fielen nicht unter die neue Regelung.Darüber hinaus würde die Vergabe von Kurzzeitvisa für Touristen und Reisende aus China eingestellt. Eine Ausnahme bleibe für Diplomaten, Geschäftsleute und im Falle von Reisen für humanitäre Zwecke bestehen.