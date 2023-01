Senkung der Mineralölsteuer für Benzin reduziert – Preis steigt

Photo : YONHAP News

Aufgrund der reduzierten Senkung der Mineralölsteuer auf Benzin ab dem 1. Januar sind die Benzinpreise an den Tankstellen in Südkorea um mehr als zehn Won pro Liter gestiegen.Laut Opinet, ein Informationsportal des öffentlichen Ölunternehmens Korea National Oil Corporation, lag der landesweite durchschnittliche Benzinpreis am 1. Januar mit Stand 17 Uhr bei 1.541,67 Won pro Liter. Das entspricht einem Anstieg von 10,97 Won gegenüber dem Vortag.In Seoul, wo Benzin landesweit am teuersten ist, kletterte der durchschnittliche Benzinpreis um 20,36 Won auf 1.636,47 Won pro Liter.Bis dahin war Benzin in Südkorea infolge des gesunkenen globalen Ölpreises 16 Wochen in Folge günstiger geworden.Die Senkung der Mineralölsteuer beim Benzinkauf wurde am 1. Januar von 37 Prozent auf 25 Prozent zurückgenommen.In absehbarer Zeit könnte Benzin nach Einschätzung von Beobachtern daher um etwa 100 Won pro Liter teurer werden.