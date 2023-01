Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart am Neujahrstag

Photo : YONHAP News

Die Chefnuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkoreas Raketenstart am Neujahrstag verurteilt.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums sprachen der südkoreanische Verhandlungsführer Kim Gunn und seine Amtskollegen Sung Kim aus den USA und Takehiro Funakoshi am Sonntag über den Abschuss einer ballistischen Kurzstreckenrakete durch Nordkorea am Morgen desselben Tags.Sie hätten die jüngste Provokation verurteilt und Bedauern darüber geäußert, dass Nordkorea das neue Jahr mit einem illegalen Akt begonnen habe, mit dem gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen worden sei.Es sei "unvernünftig und eine Herausforderung für die Weltgemeinschaft", dass Nordkorea einen Ausbau seiner Kapazitäten für die Selbstverteidigung als Antwort auf Schritte zur Isolierung des Landes angekündigt habe, hätten die Gesprächsteilnehmer gesagt.Sie warnten laut den Ministeriumsangaben Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen vor einer stärkeren Isolation und einer engeren Sicherheitszusammenarbeit der drei Länder. Auch würde es eine entschlossene und strikte Antwort der Weltgemeinschaft geben.Gleichzeitig hätten die Chefunterhändler in dem Telefonat aber auch betont, dass die Tür für Gespräche mit Nordkorea geöffnet bleibe.Die drei Chefunterhändler hatten bereits am Samstag miteinander telefoniert, nachdem Nordkorea drei Kurzstreckenraketen abgefeuert hatte.