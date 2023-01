Interessengruppe von Menschen mit Behinderung setzt Proteste in U-Bahn fort

Photo : YONHAP News

Eine Interessengruppe von Menschen mit Behinderung hat ihre Proteste in der U-Bahn von Seoul fortgesetzt.Die Gruppe fordert mehr staatliche Mittel für den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung. Im zuletzt verabschiedeten Haushalt wurde lediglich eine Summe berücksichtigt, die 0,8 Prozent der Forderung in Höhe von 1,3 Billionen Won oder etwa einer Milliarde Dollar entspricht.Die Vereinigung Solidarität gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung (SADD) setzte ihren Protest am Montag an der Station Samgakji im Bezirk Yongsan fort, die dem Präsidialamt am nächsten gelegen ist.Die Gruppe hatte ihre Proteste gegen Ende des Vorjahres begonnen. Mitglieder im Rollstuhl nahmen in großen Gruppen U-Bahnen, um damit für Verzögerungen zu sorgen. Bei ihrem Protest am Montag und Dienstag wollen sie darauf achten, nicht mehr als fünf Minuten Verspätung zu verursachen.Der U-Bahn-Betreiber Seoul Metro warnte angesichts der Ankündigung, ließ aber keine Züge die Station mit den wartenden Demonstranten ohne Halt passieren.