Nordkoreas Machthaber besucht am Neujahrstag Mausoleum seines Großvaters und Vaters

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Neujahrstag den Kumsusan-Palast der Sonne, das Mausoleum seines Großvaters Kim Il-sung und Vaters Kim Jong-il, aufgesucht.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Kim wurde dabei von ständigen Mitgliedern des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei begleitet, darunter Premierminister Kim Tok-hun und der Parteisekretär für organisatorische Angelegenheiten, Jo Yong-won.Kim verzichtete seit 2020 das vierte Jahr in Folge auf eine Neujahrsansprache. Nordkorea hatte nach dessen Machtübernahme bis 2019 immer am Neujahrstag eine zuvor aufgenommene Neujahrsbotschaft des Machthabers ausgestrahlt.Am Sonntag wurden statt Kims Neujahrsansprache die Ergebnisse der sechsten Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei vorgestellt. Die sechstägige Sitzung war am 26. Dezember eröffnet worden.Nordkorea-Experten sehen darin einen Hinweis darauf, dass das nordkoreanische Regime die Rückkehr zu einer parteienzentrierten, systematischen Herrschaft demonstrieren wolle.