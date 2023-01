Erzbischof von Seoul zollt verstorbenem Papst Benedikt XVI. Tribut

Photo : YONHAP News

Der Erzbischof von Seoul, Peter Chung Soon-taick, hat des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. gedacht, der am Samstag verstorben ist.Benedikt XVI. habe sich sehr für den Schutz des Wertes von Menschenleben interessiert, sagte Chung während einer Messe in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul am 1. Januar. Er berichtete von einem Gespräch zwischen dem verstorbenen Kardinal Nicholas Cheong Jin-suk und Benedikt XVI.Der damalige Papst Benedikt XVI. habe Cheong vor dessen Aufnahme ins Kardinalskollegium im Jahr 2006 angerufen und diesen dafür gelobt und ermutigt, andere Forschungen als die embryonale Stammzellforschung gefordert zu haben, weil diese mit der Lebensethik der Menschen unvereinbar sei.Chung bezeichnete Benedikt XVI. als „Friedensapostel und seelischen Lehrer und Führer unserer Zeit“. Er bete, dass dieser mit dem Segen des Jesuskindes und in Trost und Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhe.Benedikt XVI. war im April 2005 zum 265. Papst gewählt worden. Er verstarb am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren.Die Myeongdong-Kathedrale richtete am Sonntag einen Traueraltar für ihn ein. Es wird erwartet, dass in weiteren katholischen Kirchen im Land solche Altäre errichtet werden.Die Koreanische Konferenz von Religionen für Frieden, eine Organisation aus sieben Religionen einschließlich der protestantischen Kirche, veröffentlichte am Sonntag eine Beileidsbotschaft und drückte Bedauern und Trauer über den Tod von Benedikt XVI. aus.Präsident Yoon Suk Yeol betete am Samstag in einem Beitrag in sozialen Netzwerken für die Seelenruhe von Benedikt XVI. und sprach den Katholiken sein Beileid aus, die um den Verlust eines Giganten trauerten.Politische Parteien sprachen zum Tod von Benedikt XVI. ebenfalls Beileid aus.