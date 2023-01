Golferin Pak Se-ri zu Symbolfigur der Entwicklung des Frauensports gewählt

Photo : YONHAP News

Pak Se-ri, eine Pionierin des koreanischen Golfsports, ist zu einer von 36 Symbolfiguren gewählt worden, die zur Entwicklung des internationalen Frauensports beigetragen haben.Eine entsprechende Liste veröffentlichte jüngst die US-Nachrichtenwebseite Business Insider.Zu Pak hieß es, sie sei Mitglied der World Golf Hall of Fame, der Ruhmeshalle des Golfsports. Auch sei sie eine der größten Athletinnen in der Geschichte des Frauengolfs. Sie habe zwischen 1998 und 2002 vier Major-Titel gewonnen und insgesamt fünfmal bei Major-Turnieren triumphiert.Pak ist auf der Liste die einzige Vertreterin aus Asien. Michelle Kwan, eine US-amerikanische Eiskunstläuferin chinesischer Abstammung, wird in der Liste als weitere asiatischstämmige und einflussreiche Sportlerin aufgeführt.