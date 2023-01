Über 60 Prozent der Mitarbeiter südkoreanischer Vertretungen in China jüngst mit Coronavirus infiziert

Photo : KBS News

Über 60 Prozent der Mitarbeiter der südkoreanischen diplomatischen Vertretungen in China haben sich jüngst nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.Laut Daten, die das Außenministerium der Abgeordneten Lee Jae-jung von der Minjoo-Partei Koreas am Freitag vorlegte, wurden 240 Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft, der Generalkonsulate sowie deren Zweigstellen in China, darunter auch Diplomaten, in den letzten zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet.Das entspricht einem Anteil von 63 Prozent an den insgesamt etwa 380 Mitarbeitern in den zehn Vertretungen Südkoreas in der Volksrepublik.Wegen der Krankheitswelle setzten die Generalkonsulate in Chengdu und Shenyang vom 19. bis 23. Dezember die Annahme von Visaanträgen aus. Es war das erste Mal, dass in China die Visavergabe wegen Covid-19 gestoppt werden musste.Das Außenministerium teilte mit, dass es unter den Infizierten keine Schwerkranken gebe. Über 210 von den 240 Infizierten seien inzwischen genesen und zur Arbeit zurückgekehrt.