Südkorea ordnet Corona-Testpflicht für Einreisende aus China an

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China angeordnet.Hintergrund ist die im Vormonat getroffene Entscheidung der Regierung in Peking, die Null-Covid-Politik aufzugeben.Touristen und Einreisende für einen kurzen Aufenthalt benötigen ab heute einen PCR-Test direkt nach der Ankunft am Flughafen. Mindestens vier bis sechs Stunden lang muss auf das Testergebnis gewartet werden. Wer positiv getestet wird, wird sieben Tage lang in ausgewiesenen Einrichtungen unter Quarantäne gestellt.Südkoreaner und Ausländer mit südkoreanischem Aufenthaltstitel müssen nach der Rückkehr aus China lediglich innerhalb eines Tages nach der Ankunft einen PCR-Test machen und sich isolieren, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.Darüber hinaus würde die Vergabe von Kurzzeitvisa für Touristen und Reisende aus China eingestellt. Eine Ausnahme bleibe für Diplomaten, Geschäftsleute und im Falle von Reisen für humanitäre Zwecke bestehen.Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Südkorea lag gestern bei etwa 22.700. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand kletterte auf 637.Chung Ki-suk, Chefberater für Infektionskrankheiten, schlug vor, ähnlich wie bei Blutspenden Anreize für eine Corona-Impfung zu schaffen. Beispielsweise könnten Gutscheine verteilt werden. Selbst wenn zusätzliche Kosten anfielen, müsse über Methoden für eine höhere Immunität der Bevölkerung nachgedacht werden, sagte er.Bislang haben in Südkorea 36,8 Prozent der Personen im Alter von über 65 eine an die Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasste Boosterimpfung bekommen.