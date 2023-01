Südkorea testet erfolgreich Feststoff-Trägerrakete

Photo : YONHAP News

Der zweite Testflug einer mit südkoreanischer Technologie entwickelten Feststoff-Trägerrakete ist erfolgreicher als dessen erster Testflug gewesen.Die entsprechende Bewertung zum Testflug am 30. Dezember teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit.Der Erfolg des zweiten Flugtests der Feststoff-Trägerrakete stelle einen wichtigen Meilenstein für die Schaffung eigenständiger Weltraumstreitkräfte des südkoreanischen Militärs dar. Gleichzeitig mache das Land einen weiteren Schritt nach vorn, um zu den sieben stärksten Weltraumnationen aufzusteigen, so das Ressort.Das Verteidigungsministerium setzte sich das Ziel, um das Jahr 2025 einen 500 Kilogramm schweren Satelliten mit einem Synthetic Aperture Radar (SAR) in eine niedrige Erdumlaufbahn in Höhe von 500 Kilometern zu bringen.Ein Vertreter einer Forschungseinrichtung sagte, zwar sei ein beträchtliches Niveau erreicht worden. Es müsse aber weitere Testflüge geben, weil eine hundertprozentige Zuverlässigkeit erforderlich sei. Ziel sei es, im Jahr 2025 einen realen Satelliten zu starten.Nordkorea konzentriert sich ebenfalls auf die Entwicklung von mit Festbrennstoff angetriebenen Raketen. Das Land hatte gemeldet, am 15. Dezember einen statischen Feuertest eines Feststoffraketentriebwerks erfolgreich durchgeführt zu haben.