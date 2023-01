Kospi-Index startet mit Minus ins neue Jahr

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index ist mit einem Minus ins neue Jahr gestartet.Der Hauptindex verlor 0,48 Prozent auf 2.225,67 Zähler.Es habe keine besonderen Impulse gegeben, da andere Märkte in Asien und den USA am Neujahrstag geschlossen gewesen seien, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Am Morgen hatte der Kospi am ersten Handelstag des Jahres zunächst im Plus gelegen. Wegen der Feier zum Start ins neue Jahr wurde am Kospi eine Stunde später, und damit ab 10 Uhr, gehandelt. Börsenschluss war aber wie gewohnt um 15.30 Uhr.