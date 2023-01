Präsident Yoon bekräftigt bei Treffen mit wichtigen Entscheidungsträgern Entschlossenheit für Reformen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat bei einer Zusammenkunft wichtiger Entscheidungsträger des Landes seine Entschlossenheit bekräftigt, die sogenannten drei großen Reformen im neuen Jahr voranzutreiben.Bei einem Treffen zur Begrüßung im neuen Jahr im Gästehaus am ehemaligen Präsidentensitz Cheong Wa Dae am Montag sagte Yoon, die Reformen des Arbeitsmarktes, des Bildungswesens und des Rentensystems stellten zwar einen steinigen und schwierigen Weg dar. Sie seien jedoch zugleich ein Weg, der unbedingt beschritten werden müsse. Die Bürger hätten dies angeordnet.Er verwies auch auf die Wichtigkeit einer wertebasierten Solidarität zwischen Ländern, die Werte wie Freiheit und Menschenrechte teilen.Die Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft, die auf universellen Werten basiere, stelle nicht nur den Wert der südkoreanischen Verfassung dar, sondern diene auch dem Schutz nationaler Interessen. Das werde auch mehr wirtschaftliche Chancen ermöglichen, sagte Yoon.Bei dem Treffen waren etwa 200 Personen anwesend, darunter Ministerpräsident Han Duck-soo, der Präsident der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, der Chef des Obersten Gerichtshofs, Kim Myeong-soo, der Präsident des Verfassungsgerichts, Yoo Nam-seok, und der Leiter der Nationalen Wahlkommission, Roh Tae-ak. Auch der Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volks, Joo Ho-young, und die Chefin der Gerechtigkeitspartei, Lee Jeong-mi, nahmen daran teil.Die Führung der Minjoo-Partei Koreas, einschließlich des Vorsitzenden Lee Jae-myung, blieb aufgrund ihres Besuchs in Busan der Veranstaltung fern.