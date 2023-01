Präsident Yoon stattet zum Tod von Benedikt XVI. Beileidsbesuch bei Apostolischer Nuntiatur ab

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. einen Beileidsbesuch bei der Apostolischen Nuntiatur in Seoul abgestattet.Er wünsche, dass Benedikt XVI. im Schoße Jesus Christus die ewige Ruhe finden werde, sagte Yoon beim Besuch am Montag.Benedikt XVI. habe besondere Zuneigung und Interesse für die Zukunft der Republik Korea gezeigt. Er habe von Herzen kommend für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gebetet, sagte Yoon gegenüber Erzbischof Alfred Xuereb, der der Apostolische Nuntius in Südkorea ist.Der verstorbene Papst Benedikt XVI., der sich mit Wahrheit und Liebe für Freiheit und Frieden der Menschheit aufgeopfert habe, werde ewig im Gedächtnis bleiben, schrieb Yoon ins Kondolenzbuch.Yoon hatte am Sonntag ein Beileidstelegramm an Papst Franziskus geschickt, in dem er sich die ewige Seligkeit und Ruhe des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wünscht und sein Beileid bekundet.