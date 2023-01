Geschenke von König Gojong an Heinrich von Preußen werden nachgebildet

Photo : KBS News

Drei Geschenke, die König Gojong von Joseon vor 124 Jahren einem deutschen Prinzen überreicht hatte, werden nachgebildet.Die Koreanische Stiftung für Kulturerbe teilte am Montag mit, gemeinsam mit Porsche Korea einen alten koreanischen Harnisch, einen Helm und eine Kiste für deren Aufbewahrung nachzubilden, die sich im Museum am Rothenbaum in Hamburg befänden.Es handelt sich um Geschenke von Gojong für den ersten Staatsgast im Kaiserreich Korea.Prinz Albert Wilhelm Heinrich von Preußen war am 8. Juni 1899 ins Kaiserreich Korea gereist. Gojong hatte ihn als Staatsgast mit großer Herzlichkeit empfangen und ihm etwa 40 kunstgewerbliche Produkte geschenkt.Die Stiftung erläuterte, dass Gojong Prinz Heinrich, dem ersten Staatsgast nach der Ausrufung des Kaiserreichs Korea im Jahr 1897, die Geschenke mit dem Wunsch gegeben habe, Korea als unabhängiges Land bekannt zu machen.Das Projekt ist ein Teil der Kampagne von Porsche Korea für soziale Beiträge „Porsche Do Dream Future Heritage“. Die fertiggestellten Produkte werden anlässlich des 140. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland im Mai im Nationalen Palastmuseum Koreas zur Schau gestellt.