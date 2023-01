IU und Jung Kook auf Rolling Stone-Liste der 200 größten Sänger

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner IU und Jung Kook haben es auf die Liste der 200 größten Sänger des US-Musikmagazins "Rolling Stone" geschafft.Das Magazin veröffentlichte die Liste am Sonntag. Bei ihrer Erstellung wurden die Meinungen von Mitarbeitern und der wichtigsten Beitragsersteller berücksichtigt.Die Sängerin und Schauspielerin IU wird an 135. Stelle aufgeführt, Jung Kook erreichte Platz 191.IU wurde als mittlerweile anerkannteste Sängerin in Südkorea vorgestellt, seit sie 2010 mit "Good Day" debütierte. Auch wurde sie für die große Bandbreite ihrer Musik und Ausdrucksstärke gelobt. Daher könne sie ohne Mühe von Bossa Nova zu 90er-Kammerpop wechseln oder von Jazz zu Balladen.Zu Jung Kook hieß es, das jüngste Mitglied der Gruppe BTS verfüge über viele Talente und sei als jemand bekannt, der sehr hart arbeite und trotz seines Erfolgs in jungen Jahren bescheiden geblieben sei.Angeführt wird die Rangliste von Aretha Franklin, gefolgt von Whitney Houston.