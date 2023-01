Südkorea ist sechstmächtigstes Land der Welt

Photo : YONHAP News

Südkorea rangiert in einer Länderrangliste in Bezug auf den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auf Platz sechs.Die entsprechende Rangliste der mächtigsten Staaten veröffentlichte das US-Nachrichtenmagazin „U.S. News & World Report“ am 31. Dezember.Laut dem Ranking sind die USA das mächtigste Land der Welt, gefolgt von China, Russland, Deutschland und Großbritannien. Dahinter folgt Südkorea auf Platz sechs.Frankreich belegt den siebten Platz, Japan den achten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, Saudi-Arabien, Kanada, Indien und Italien zählen zu den ersten 15. Bemerkenswert ist, dass die Ukraine Platz 14 einnimmt.Das Ranking beruht auf einer Umfrage, für die weltweit rund 17.000 Personen im Zeitraum von April bis Juli 2022 zu 85 ausgewählten Ländern befragt wurden.