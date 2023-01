US-Präsident Biden: Keine Gespräche mit Südkorea über Nuklearübungen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat Berichte dementiert, nach denen angesichts Provokationen durch Nordkorea mit Südkorea über gemeinsame Nuklearübungen gesprochen werde.Die Frage von Reportern vereinte Biden am Montag im Weißen Haus, hieß es aus dem dortigen Pressepool.Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol war in einem Montag veröffentlichten lokalen Interview mit den Worten zitiert worden, dass die beiden Verbündeten über einen Informationsaustausch und die gemeinsame Umsetzung von Plänen unter Einbezug nuklearer Mittel der USA sprächen, um die erweiterte Abschreckung zu erhöhen. Die USA seien gegenüber der Idee ziemlich positiv eingestellt, habe Yoon laut dem Bericht weiter gesagt.Bidens Reaktion steht offenbar im Widerspruch zu Yoons Bemerkung, doch führte der US-Präsident seine knappe Antwort nicht weiter aus.Auf gemeinsame Planungen und Manöver unter Berücksichtigung nuklearer Mittel hatten Südkorea und die USA sich bei ihrer 54. Sicherheitskonsultation im November in Washington verständigt.