EU fordert von Nordkorea Stopp der Erhöhung militärischer Spannungen

Photo : Getty Images Bank

Die Europäische Union hat Nordkorea zum Stopp von Handlungen aufgefordert, mit denen militärische Spannungen erhöht werden.Die entsprechende Forderung unterbreitete ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes in einer Erklärung am Montag. Anlass sind das Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum in der Vorwoche sowie Nordkoreas Raketenstarts zum Jahreswechsel.Wiederholte Verletzungen von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und jüngste Erklärungen, die darauf hindeuteten, dass es solche rechtswidrigen Aktionen fortsetzen wolle, hälfen dem nordkoreanischen Volk nicht.Die EU fordere Nordkorea auf, glaubwürdige Schritte hin zur vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung zu unternehmen, sagte der Sprecher weiter.Nordkoreanische Drohnen hatten am 26. Dezember erstmals seit fünf Jahren wieder den südkoreanischen Luftraum verletzt. Nordkorea hatte sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in der Plenumssitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei zu Jahresende angekündigt, die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe exponentiell erhöhen zu wollen. Damit machte er die Absicht deutlich, auch im neuen Jahr weiter militärische Spannungen schüren zu wollen.