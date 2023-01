Südkorea fällt bei Geschwindigkeit des Breitband-Internets auf Platz 34 zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreas Wettbewerbsfähigkeit bei der Infrastruktur des Breitband-Internetanschlusses hat sich deutlich verschlechtert.Nach Angaben von Speedtest, einer Website zur Messung von Internet-Geschwindigkeiten, am Dienstag, steht Südkorea mit Stand November mit einer durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von 171,12 Mbps an 34. Stelle.Südkorea hatte noch im Jahr 2019 den zweiten Platz belegt, war jedoch 2020 auf Platz vier und 2021 auf Platz sieben abgerutscht. Im vergangenen Jahr fiel das Land in dem Ranking deutlich zurück.Über die schnellste Breitband-Internetverbindung verfügt Monaco mit einer Download-Geschwindigkeit von 320,08 Mbps, gefolgt von Singapur mit 295,78 Mbps.Die Branche sieht als Grund für die schlechtere Platzierung, dass auch andere Staaten Glasfaserkabel verlegt hätten, die hohe Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen.Bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit des mobilen Internets landete Südkorea auf Platz drei. Spitzenreiter sind die Vereinigten Arabischen Emirate, gefolgt von Katar.