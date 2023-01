VOA: Etwa 13.000 Soldaten versammeln sich auf Übungsgelände für Paraden in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind auf einem Übungsgelände für Militärparaden laut einem Medienbericht weiterhin über 10.000 Soldaten versammelt.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Dienstag anhand von Satellitenaufnahmen von Planet Labs vom Montag, dass sich schätzungsweise bis zu 13.500 Soldaten auf dem Exerzierplatz auf der Nordseite des Flughafens Mirim in Pjöngjang versammelt hätten.Der Sender meldete, dass es Anzeichen dafür gebe, dass eine größere Anzahl Truppentransporter in der Umgebung geparkt sei.Nordkorea habe in der Vergangenheit stets mehr Soldaten und Militärfahrzeuge eingesetzt, wenn eine Parade bevorstand. Daher richte sich die Aufmerksamkeit darauf, ob erneut eine Parade bevorstehe, schrieb VOA.Die auf Nordkorea spezialisierte Nachrichten-Website NK News war zuvor aufgrund der Truppenansammlung davon ausgegangen, dass Nordkorea anlässlich des Geburtstags von Machthaber Kim Jong-un am 8. Januar oder des 75. Gründungsjubiläums der Volksarmee am 8. Februar eine Militärparade vorbereiten könnte.