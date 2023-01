Einer von fünf am Flughafen getesteten Einreisenden aus China Corona-positiv

Photo : YONHAP News

Einer von fünf Einreisenden aus China, die sich gestern am Flughafen einem Covid-19-Test unterzogen haben, waren Corona-positiv.Gestern, am ersten Tag der Einführung einer Corona-Testpflicht für Einreisende aus China waren 61 von 309 Einreisenden am Flughafen Incheon positiv getestet worden. Die Infektionsrate liegt somit bei über 20 Prozent.Dies teilte die Seuchenkontrollbehörde heute mit.Gestern waren 1.052 Personen aus China eingereist. 309 von ihnen, die Südkorea für einen kurzen Aufenthalt besuchen, wurden am Flughafen getestet. Die positiv Getesteten werden in bestimmten Einrichtungen sieben Tage lang unter Quarantäne gestellt.Südkoreaner und Ausländer mit südkoreanischem Aufenthaltstitel müssen lediglich nach der Rückkehr aus China innerhalb eines Tages nach der Ankunft einen PCR-Test machen und sich isolieren, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.Ab 5. Januar wird für alle Einreisenden aus China vor dem Abflug ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest gefordert. Zudem muss innerhalb eines Tages nach der Ankunft in Südkorea ein PCR-Test gemacht werden.