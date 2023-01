Südkorea exportierte letztes Jahr Lebensmittel aus Landwirtschaft und Fischerei im Wert von zwölf Milliarden Dollar

Photo : KBS News

Der Wert von Südkoreas Ausfuhren von Lebensmitteln aus Landwirtschaft und Fischerei hat das zweite Jahr in Folge über zehn Milliarden Dollar gelegen.Das Landwirtschaftsministerium teilte am Dienstag mit, dass sich das entsprechende Exportvolumen im vergangenen Jahr auf zwölf Milliarden Dollar belaufen habe. Das seien 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Fertignudeln Ramyeon hatten daran mit einem Exportvolumen von 765 Millionen Dollar den größten Anteil. Damit wurde ein Wachstum von 13,5 Prozent im Vorjahresvergleich verzeichnet.Bei verarbeiteten Lebensmitteln aus Reis wurde ein Exportzuwachs von 10,1 Prozent auf 180 Millionen Dollar erzielt. Das Ressort führte das Ergebnis auf die große Beliebtheit von Fertigreis und Tteokbokki, ein Imbiss bestehend aus zylinderförmigen Reiskuchen, in den USA und Europa zurück.