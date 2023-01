Neue Corona-Variante XBB.1.5 erreichte letzten Monat Südkorea

Photo : KBS News

Die neue Omikron-Subvariante XBB.1.5, die sich zurzeit in den USA ausbreitet, hat im vergangenen Monat auch Südkorea erreicht.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gab bekannt, dass der erste Fall der Variante XBB.1.5 in Südkorea am 8. Dezember bestätigt worden sei. Bisher seien insgesamt 13 Fälle nachgewiesen worden, darunter sechs lokal übertragene und sieben eingeschleppte Fälle.XBB.1.5 ist eine der neuesten Untervarianten von Omikron.Laut den US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) stieg der Anteil der Variante XBB.1.5 an den Neuinfektionen in den USA in letzter Zeit auf etwa 41 Prozent. Sie werde dort voraussichtlich bald zur dominanten Variante.Dazu sagte Professor Eom Joong-sik von der Abteilung für Infektionskrankheiten am Gacheon University Gil Medical Center, dass noch nicht ausreichend klinische Daten oder Daten über eine Welle in den USA vorlägen. XBB.1.5 sei anscheinend ähnlich gut übertragbar wie die bereits bekannten anderen Omikron-Subvarianten. Auch das Risiko eines schweren Verlaufs sei offenbar ähnlich hoch.