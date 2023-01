Südkorea genehmigte letztes Jahr zwölf Hilfslieferungen an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat letztes Jahr insgesamt zwölf Lieferungen humanitärer Hilfsgüter durch private Organisationen an Nordkorea genehmigt.Das Volumen betrage 5,52 Milliarden Won (4,3 Millionen Dollar), sagte ein Beamter des Ressorts am Dienstag.Im Dezember sei eine Hilfslieferung in Höhe von 300 Millionen Won (237.000 Dollar) genehmigt worden.Will eine private Organisation humanitäre Hilfsgüter nach Nordkorea schicken, muss sie nach einer Prüfung durch das Vereinigungsministerium eine Genehmigung für die Lieferung einholen.Das Ministerium macht Anfang jedes Monats die Zahl der genehmigten Lieferungen und dessen Wert bekannt. Einzelheiten zu den gelieferten Gütern und Namen der Organisationen werden jedoch nicht genannt.