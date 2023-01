Südkoreas Kartellbehörde verhängt Sanktion gegen Tesla wegen übertriebener Werbung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kartellbehörde hat wegen übertriebener Werbung eine Sanktion gegen den US-Elektroautohersteller Tesla beschlossen.Die Kommission für fairen Handel gab heute die Entscheidung bekannt, Tesla Korea und Tesla, Inc. eine Anordnung zur Korrektur, eine Strafe in Höhe von 2,85 Milliarden Won (2,2 Millionen Dollar) und eine Geldbuße in Höhe von einer Million Won (rund 790 Dollar) aufzuerlegen. Grund sei die Verletzung des Anzeige- und Werbegesetzes sowie des Gesetzes zum elektronischen Handel.Eine Untersuchung der Kommission ergab, dass Tesla seit August 2019 bis in die jüngste Zeit auf der Unternehmenswebsite in Südkorea es so dargestellt hatte, als wäre eine nur unter optimalen Bedingungen mögliche Reichweite mit einer Akkuladung in jeder Situation erzielbar.Die Strafe in Höhe von 2,85 Milliarden Won wurde wegen der Verletzung des Anzeige- und Werbegesetzes verhängt, die Geldbuße in Höhe von einer Million Won wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zum elektronischen Handel.